Карпаты объявили о подписании двух игроков – один из них выступал за сборные Украины
14:36 - Читати українською
"Львы" продолжают усиливать состав перед стартом нового сезона.
Карпаты на своем официальном сайте объявили о подписании Дмитрия Фастова и Юрия Репеты.
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Первый выступает на позиции голкипера, а последним его клубом был польский Подгале. Фастов успел также сыграть 21 матч за юношеские сборные Украины. Репета же играет на позиции полузащитника и перебрался в Карпаты из львовского Феникса.
Добавим, что сезон 2022/23 львовяне начнут в Первой лиге. Прошлую недоигранную кампанию Карпаты завершили на первом месте в группе А.
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