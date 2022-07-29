Карпаты на своем официальном сайте объявили о подписании Дмитрия Фастова и Юрия Репеты.

Карпаты официально отпустили сразу 13 игроков

Первый выступает на позиции голкипера, а последним его клубом был польский Подгале. Фастов успел также сыграть 21 матч за юношеские сборные Украины. Репета же играет на позиции полузащитника и перебрался в Карпаты из львовского Феникса.

Добавим, что сезон 2022/23 львовяне начнут в Первой лиге. Прошлую недоигранную кампанию Карпаты завершили на первом месте в группе А.

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