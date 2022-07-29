Карпати оголосили про підписання двох гравців – один з них виступав за збірні України
14:36 - Читать на русском
"Леви" продовжують підсилювати склад перед стартом нового сезону.
Карпати на своєму офіційному сайті оголосили про підписання Дмитра Фастова та Юрія Репети.
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Перший виступає на позиції голкіпера, а останнім його клубом був польський Подгале. Фастов встиг також зіграти 21 матч за юнацькі збірні України. Репета ж перебрався до Карпат з львівського Фенікса.
Додамо, що сезон 2022/23 львів'яни розпочнуть у Першій лізі. Минулу недограну кампанію Карпати завершили на першому місці в групі А.
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