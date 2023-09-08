Вторая лига: первое поражение Максимова, лидер закрепил преимущество, 36-летний Кожанов принес победу дублю Карпат
В пятницу прошло 6 матчей Второй лиги. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Вторая лига, 6 тур
Карпаты-2 – Реал Фарма – 2:1
Голы: Фетько, 26, Кожанов, 71 – Барсуков, 56
ВАСТ – Нива В – 1:5
Голы: Крамаренко, 47 – Загорулько, 9, 29, 40, 90+2, Страшкевич, 20
Кудровка – Локомотив Киев – 3:0
Голы: Н. Волошин, 10, Щедраков, 20, Гармаш, 90+4
МФК Металлург-2 – ЮКСА – 0:2
Голы: Матеус, 36, Вава, 57
Скала 1911 – Тростянец – 1:0
Гол: Николишин, 89
Удаление: Полянский, 54 (Т)
Звягель – Чайка – 0:1
Гол: Музыченко, 71
Нереализованный пенальти: Гуськов, 71 (Ч)
Дубль Карпат одолел Реал Фарму и немного отдалился от низов турнирной таблицы. Решающий гол в активе 36-летнего Дениса Кожанова.
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ВАСТ продолжает свои страдания. В этот раз николаевцы уступили винницкой Ниве, доведя разницу голов до 2:24. Киевский Локомотив убежал недалеко – разгромное поражение от Кудровки и одно очко после 6 туров. ЮКСА одолела вторую команду Металлурга и возглавила таблицу. В битве середняков Скала оказалась сильнее Тростянца.
Звягель после сверхмощного старта впервые потерял очки. Подопечные Юрия Максимова уступили Чайке, также претендующей на высокие места. Все решил эпизод в середине второго тайма. Гуськов пенальти не реализовал, но сразу пошел угловой, который замкнул Музыченко – 0:1.
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