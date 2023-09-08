В пятницу прошло 6 матчей Второй лиги. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Вторая лига, 6 тур

Карпаты-2 – Реал Фарма – 2:1

Голы: Фетько, 26, Кожанов, 71 – Барсуков, 56

ВАСТ – Нива В – 1:5

Голы: Крамаренко, 47 – Загорулько, 9, 29, 40, 90+2, Страшкевич, 20

Кудровка – Локомотив Киев – 3:0

Голы: Н. Волошин, 10, Щедраков, 20, Гармаш, 90+4

МФК Металлург-2 – ЮКСА – 0:2

Голы: Матеус, 36, Вава, 57

Скала 1911 – Тростянец – 1:0

Гол: Николишин, 89

Удаление: Полянский, 54 (Т)

Звягель – Чайка – 0:1

Гол: Музыченко, 71

Нереализованный пенальти: Гуськов, 71 (Ч)

Дубль Карпат одолел Реал Фарму и немного отдалился от низов турнирной таблицы. Решающий гол в активе 36-летнего Дениса Кожанова.

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ВАСТ продолжает свои страдания. В этот раз николаевцы уступили винницкой Ниве, доведя разницу голов до 2:24. Киевский Локомотив убежал недалеко – разгромное поражение от Кудровки и одно очко после 6 туров. ЮКСА одолела вторую команду Металлурга и возглавила таблицу. В битве середняков Скала оказалась сильнее Тростянца.

Звягель после сверхмощного старта впервые потерял очки. Подопечные Юрия Максимова уступили Чайке, также претендующей на высокие места. Все решил эпизод в середине второго тайма. Гуськов пенальти не реализовал, но сразу пошел угловой, который замкнул Музыченко – 0:1.

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