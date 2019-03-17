Карпаты расписали ничью с Мариуполем, которая может отправить приазовцев во вторую шестерку

Карпаты дома разошлись миром с Мариуполем (1:1) в рамках 22-го тура УПЛ. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Львовяне сразу забрали мяч себе и уже через несколько минут после стартового свистка Марьян Швед имел неплохую возможность открыть счет. Однако произошло совсем наоборот, хавбек Мариуполя Александр Зубков красивым ударом с линии штрафной забил первый мяч на 9-й минуте. "Львы" взялись сразу спасать ситуацию, несколько опасных стандартов у ворот Худжамова не принесли результата.

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На 32-й минуте красивая комбинация удалась хозяевам, и после точного паса от Мякушко португальский форвард Кристиан Понде сравнял счет. До перерыва игра особо не обострялась.

После начала второго тайма команды поочередно владели мячом. Активнее выглядели "зелено-белые", которые настойчиво атаковали защитные редуты Мариуполя. Невероятный шанс упустил Швед на 88-й минуте, но не смог реализовать выход один на один с голкипером. К сожалению, больше голов болельщики на стадионе Украина не увидели. В итоге – ничья 1:1.

Карпаты остаются на 9-й строчке турнирной таблицы, а Мариуполь с 30-ю очками на 6-й строчке. Стоит отметить, что на 7-й строчке с 28 очками остается Ворскла, которая завтра еще проведет свой поединок против Арсенала-Киев. В случае победы полтавчан, Мариуполь опустится во вторую шестерку.