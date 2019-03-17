Карпати розписали нічию з Маріуполем, яка може відправити приазовців у другу шістку

Карпати вдома розійшлись миром з Маріуполем (1:1) в рамках 22-го туру УПЛ. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Львів'яни одразу забрали м'яч собі та вже за кілька хвилин після стартового свистка Мар'ян Швед мав непогану можливість відкрити рахунок. Проте сталось зовсім навпаки, хавбек Маріуполя Олександр Зубков красивим ударом з лінії карного майданчика забив перший м'яч на 9-й хвилині. "Леви" взялись одразу рятувати ситуацію, кілька небезпечних стандартів біля воріт Худжамова не принесли результату.

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На 32-й хвилині красива комбінація вдалась господарям, і після точного пасу від Мякушка португальський форвард Крістіан Понде зрівняв рахунок. До перерви гра особливо не загострювалась.

Після початку другого тайму команди почергово володіли м'ячем. Активнішими виглядали "зелено-білі", які наполегливо атакували захисні редути Маріуполя. Неймовірний шанс втратив Швед на 88-й хвилині, але не зміг реалізувати вихід один на один з голкіпером. На жаль, більше голів вболівальники на стадіоні Україна не побачили. В підсумку – нічия 1:1.

Карпати залишаються на 9-й сходинці турнірної таблиці, а Маріуполь з 30-ма очками на 6-й сходинці. Варто відзначити, що на 7-й сходинці з 28-ма очками залишається Ворскла, яка завтра ще проведе свій поєдинок проти Арсенала-Київ. У випадку перемоги полтавців, Маріуполь опуститься у другу шістку.