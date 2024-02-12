Карпаты проявили интерес к Владимиру Салюку этой зимой, сообщил Вацко в программе Вацко On Air.

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Впрочем, переговоры закончились, как только Черноморец озвучил цену за игрока. Ранее сам Виктор Вацко и сообщал, что в контракт Салюка с одесситами прописана клаусула в 1 млн долларов.

Отметим, что Владимир провел 16 матчей за Черноморец в этом сезоне, однако результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает 21-летнего Салюка в 700 тысяч евро.

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