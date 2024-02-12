Карпати проявили інтерес до Володимира Салюка цієї зими, повідомив Вацко у програмі Вацко On Air.

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Втім, перемовини закінчились, як тільки Чорноморець озвучив ціну за граця. Раніше сам Віктор Вацко і повідомляв, що у контракт Салюка з одеситами прописана клаусула в 1 млн доларів.

Відзначимо, що Володимир провів 16 матчів за Чорноморець у цьому сезоні, проте результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює 21-річного Салюка в 700 тисяч євро.

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