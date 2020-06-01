Карпаты досрочно расторгли соглашение с легионером

Белорусский форвард Кирилл Кириленко досрочно прекратил соглашение со львовскими Карпатами.

"Так сложилось, что в текущий момент хочу находиться рядом со своей семьей и близкими. Благодарен Карпатам за проведенный год вместе. Воспоминаний осталось очень много, я здесь нашел много друзей и замечательных партнеров. Буду скучать по всем игрокам, персоналу, нашими выездами и фирменными шутками.

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Пожалуй, мне не хватило времени, чтобы окончательно закрепиться в основной команде, но все, что не делается, делается к лучшему. Сейчас пришло такой момент, когда мне необходимо подумать, перезагрузиться и двигаться дальше. Хочу пожелать терпения, сил и здоровья всем. Берегите себя", – поделился Кириленко в комментарии официальному сайту Карпат.

Отметим, что Кириленко присоединился к Карпатам только летом 2019 года, однако провел всего 5 матчей в составе "львов".

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