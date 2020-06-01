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Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус

15:05 34 Читати українською
Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус
Владислав Дубинчак / фото: ФК Карпаты

Полузащитник Карпат Владислав Дубинчак прокомментировал информацию относительно обнаруженного у него коронавируса.

 

"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный... Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено.

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Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня провел в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала.

Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы", – написал Дубинчак на своей странице в Instagram.

Напомним, что из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя.

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Хотів подякувати всім за підтримку і за всі ваші повідомлення в дірект та численні дзвінки!Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний... саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно в мене є вірус, адже абсолютно ніяких симптомів ще не виявлено. Я дотримувався всіх необхідних мір профілактики і останні два дні в повній ізоляції. Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним! Чесно кажучи, немає ніякого настрою ще щось казати, адже ситуація, в якій я опинився мене шокувала... сподіваюсь, що потворне тестування, яке я пройшов сьогодні , покаже, що я здоровий і все це лише злий жарт, аби я усвідомив , що ніхто з нас не застрахований опинитись в подібних обставин! Ще раз всім дякую за підтримку і будьте здорові

Допис, поширений Vladislav Dubinchak (@dubaa_4444)

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Карпаты Карпаты Владислав Дубинчак Владислав Дубинчак коронавирус Карпаты - Мариуполь
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