Дубинчак подтвердил, что сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник Карпат Владислав Дубинчак прокомментировал информацию относительно обнаруженного у него коронавируса.

"Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный... Именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено.

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Я придерживался всех необходимых мер профилактики и последние два дня провел в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным. Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала.

Надеюсь, что повторное тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров, и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован оказаться в подобных обстоятельствах. Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы", – написал Дубинчак на своей странице в Instagram.

Напомним, что из-за обнаруженного коронавируса у Дубинчака и еще одного игрока Карпат был перенесен матч 24-го тура УПЛ против Мариуполя.

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