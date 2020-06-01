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Карпати достроково розірвали угоду з легіонером

15:42 583 Читать на русском
Карпати достроково розірвали угоду з легіонером
Кирило Кириленко / фото ФК Карпати

Білоруський форвард Кирило Кириленко достроково припинив угоду з львівськими Карпатами.

"Так склалося, що в поточний момент хочу перебувати поруч зі своєю сім’єю та близькими. Вдячний Карпатам за проведений рік разом. Спогадів залишилось дуже багато, я тут знайшов чимало друзів та чудових партнерів. Буду сумувати за всіма гравцями, персоналом, нашими виїздами та фірмовими жартами.

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Мабуть, мені не вистачило часу, щоб остаточно закріпитись в основній команді, але все, що не робиться, робиться на краще. Зараз прийшов такий момент, коли мені необхідно подумати, перезавантажитись та рухатись далі. Хочу побажати терпіння, наснаги та здоров’я усім. Бережіть себе", – поділився Кириленко в коментарі офіційному сайту Карпат.

Зазначимо, що Кириленко приєднався до Карпат лише влітку 2019 року, проте провів лише 5 матчів у складі "левів".

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Теги
Трансфери Карпати Карпати Кирило Кириленко Кирило Кириленко
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