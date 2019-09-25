Карпаты были моей первой взрослой командой после Барселоны, – хавбек Ингульца Элла вспомнил свой период во Львове

Полузащитник Ингульца Арманд Кен Элла вспомнил свой недолгий, но очень яркий период в составе львовских Карпат.

"Думаю, что это будет топовая игра, Карпаты являются очень хорошей командой, они выступают в Премьер-лиге и демонстрируют классный футбол. Да, в прошлом сезоне мы встречались с ними в Кубке Украины и выиграли, но это футбол.

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Каждая игра является особенной и не похожей на другую. Поэтому в среду нас ждет совсем другая история. Я не знаю, выйду ли на поле против львовян – все будет решать тренер. Если получу шанс, то постараюсь показать себя с лучшей стороны. Это будет особенный матч для меня, если я сыграю.

Надеюсь, что фанаты Карпат помнят меня. Львовский период – незабываемый для меня. После того, как я покинул Барселону, Карпаты стали первой взрослой командой в моей карьере. Во Львове я получил очень ценный опыт. Жаль, что я не задержался в команде надолго, но такова футбольная жизнь.

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В 2013-м я забил единственный гол за Карпаты. Всегда буду его помнить. Это была игра в Кубке Украины против Севастополя, на трибунах царила замечательная атмосфера. Так случилось, что мой гол оказался единственным в матче и мы прошли дальше. С той команды во Львове сейчас, кажется, никого нет, однако, например, с Чачуа и Бартуловичем мы встречаемся в Первой лиге, когда Ингулец играет против Волыни", – рассказал Элла в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, матч Кубка Украины между Ингульцом и Карпатами состоится 25 сентября, начало в 17:00.