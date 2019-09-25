Карпати були моєю першою дорослою командою після Барселони, – хавбек Інгульця Елла пригадав свій період у Львові

Півзахисник Інгульця Арманд Кен Елла пригадав свій недовгий, але дуже яскравий період у складі львівських Карпат.

"Думаю, що це буде топова гра, Карпати є дуже хорошою командою, вони виступають в Прем’єр-лізі й демонструють класний футбол. Так, у минулому сезоні ми зустрічалися з ними в Кубку України і виграли, але це футбол.

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Кожна гра є особливою і не схожою на іншу. Тому в середу на нас чекає зовсім інша історія. Я не знаю, чи вийду на поле проти львів’ян – все вирішуватиме тренер. Якщо отримаю шанс, то намагатимуся показати себе з найкращого боку. Це буде дуже особливий матч для мене, якщо я зіграю.

Сподіваюся, що фанати Карпат пам’ятають мене. Львівський період – незабутній для мене. Після того, як я покинув Барселону, Карпати стали першою дорослою командою у моїй кар’єрі. У Львові я отримав дуже цінний досвід. Шкода, що я не затримався в команді надовго, але таким є футбольне життя.

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У 2013-му я забив єдиний гол за Карпати. Завжди його пам’ятатиму. То була гра в Кубку України проти Севастополя, на трибунах панувала чудова атмосфера. Так сталося, що мій гол виявився єдиним у матчі й ми пройшли далі. З тієї команди у Львові зараз, здається, нікого немає, проте, наприклад, з Чачуа та Бартуловічем ми зустрічаємося у Першій лізі, коли Інгулець грає проти Волині", – розповів Елла у коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, матч Кубка України між Інгульцем та Карпатами відбудеться 25 вересня, початок о 17:00.