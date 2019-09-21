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Ингулец – Карпаты обслужит Балакин: судейские назначения на матчи Кубка Украины

14:55 10 Читати українською
Ингулец – Карпаты обслужит Балакин: судейские назначения на матчи Кубка Украины
Николай Балакин / Фото ФК Шахтер

Отечественные арбитры узнали, где будут находиться во время розыгрыша следующего раунда Кубка Украины.

 

Комитеты УАФ назначали судейские бригады на матчи третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2019/2020, сообщает официальный сайт организации.

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25 сентября (среда)

15.00 Кремень – Олимпик – Владимир Новохатний (Киев)

15.00 Диназ – Александрия – Юрий Иванов (Донецкая область)

15.00 Агробизнес – Днепр-1 – Сергей Бойко (Киевская область)

15.30 Буковина – Львов – Ярослав Козик (Мукачево)

16.00 Минай – Волынь – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

17.00 Ингулец – Карпаты – Николай Балакин (Киевская область)

18.00 Альянс – Балканы – Екатерина Монзуль (Харьков)

19.00 Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт – Александр Дердо (Черноморск)

Николаев – Черноморец – Андрей Коваленко (Полтава)

2 октября (среда)

Движение – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

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Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Кубок Украины Ингулец Ингулец Рух Рух Николай Балакин Николай Балакин Ингулец - Карпаты
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