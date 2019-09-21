Ингулец – Карпаты обслужит Балакин: судейские назначения на матчи Кубка Украины

Отечественные арбитры узнали, где будут находиться во время розыгрыша следующего раунда Кубка Украины.
Комитеты УАФ назначали судейские бригады на матчи третьего предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины-2019/2020, сообщает официальный сайт организации.
Кубок Украины: Рух прошел Верес, Волынь в серии пенальти одолела Подолье, Ингулец выбил Металлист 1925
25 сентября (среда)
15.00 Кремень – Олимпик – Владимир Новохатний (Киев)
15.00 Диназ – Александрия – Юрий Иванов (Донецкая область)
15.00 Агробизнес – Днепр-1 – Сергей Бойко (Киевская область)
15.30 Буковина – Львов – Ярослав Козик (Мукачево)
16.00 Минай – Волынь – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
17.00 Ингулец – Карпаты – Николай Балакин (Киевская область)
18.00 Альянс – Балканы – Екатерина Монзуль (Харьков)
19.00 Оболонь-Бровар – Горняк-Спорт – Александр Дердо (Черноморск)
Николаев – Черноморец – Андрей Коваленко (Полтава)
2 октября (среда)
Движение – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)