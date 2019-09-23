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Гуцуляк пропустит матч Кубка Украины против Ингульца

19:23 20 Читати українською
Гуцуляк пропустит матч Кубка Украины против Ингульца
Алексей Гуцуляк / ФК Карпаты

Форвард Карпат Алексей Гуцуляк получил повреждение и не сможет помочь львовской команде в матче 1/16 Кубка Украины против Ингульца.

 

Гуцуляк травмировался и не поможет команде в матче Кубка Украины против Ингульца, сообщает официальный сайт клуба. Сроки восстановления игрока не сообщаются.

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Отмечается, что продолжает восстанавливаться после травмы и защитник львовян Александр Кучер, получивший повреждение в конце августа.

Добавим, что на счету Гуцуляка 7 матчей за Карпаты в этом сезоне, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей. Матч Ингулец – Карпаты состоится 25 сентября, начало в 17:00.

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Александр Кучер Александр Кучер Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Карпаты Карпаты Кубок Украины Ингулец - Карпаты
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