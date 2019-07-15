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Карпаты арендуют у Динамо Русина, – СМИ

19:35 418 Читати українською
Карпаты арендуют у Динамо Русина, – СМИ
Назарий Русин / фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Назарий Русин новый сезон может начать в другой команде.

В услугах форварда заинтересованы львовские Карпаты. Динамо готово отпустить Русина в аренду, сообщает Sport Arena.

Кучер может стать игроком Карпат

По информации издания, переговоры по трансферу 20-летнего украинца должны завершиться в течение ближайших дней.

Нападающий проведет в львовском клубе как минимум первую часть следующего сезона. Однако Карпаты рассчитывают на аренду на весь сезон 2019/20, тренерский штаб киевлян не возражает.

В прошлом сезоне Русин сыграл 20 матчей за Динамо в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

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