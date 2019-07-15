Карпаты арендуют у Динамо Русина, – СМИ

Нападающий Динамо Назарий Русин новый сезон может начать в другой команде.

В услугах форварда заинтересованы львовские Карпаты. Динамо готово отпустить Русина в аренду, сообщает Sport Arena.

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По информации издания, переговоры по трансферу 20-летнего украинца должны завершиться в течение ближайших дней.

Нападающий проведет в львовском клубе как минимум первую часть следующего сезона. Однако Карпаты рассчитывают на аренду на весь сезон 2019/20, тренерский штаб киевлян не возражает.

В прошлом сезоне Русин сыграл 20 матчей за Динамо в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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