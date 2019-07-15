Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ

Збірна України — 18:00 2466
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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавю
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії АІталія — 16:31 6043
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Касільяс не гратиме за Порту у наступному сезоні – голкіпер отримав керівну посадуПортугалія — 14:05 510
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 13:00 5317
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Коноплянка може перейти в Бешикташ на правах орендиТуреччина — 10:08 1012