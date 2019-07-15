Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ

Нападник Динамо Назарій Русин новий сезон може розпочати в іншій команді.

У послугах форварда зацікавлені львівські Карпати. Динамо готове відпустити Русина в оренду, повідомляє Sport Arena.

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За інформацією видання, переговори щодо трансферу 20-річного українця повинні завершитися протягом найближчих днів.

Нападник проведе в львівському клубі як мінімум першу частину наступного сезону. Однак Карпати розраховують на оренду на весь сезон 2019/20, тренерський штаб киян не заперечує.

У минулому сезоні Русин зіграв 20 матчів за Динамо в УПЛ, в яких забив 5 голів і віддав 1 гольову передачу.

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