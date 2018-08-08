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Карпаты – Заря: Карраскаль и Ди Франко будут продавать билеты на матч

20:42 16 Читати українською
Карпаты – Заря: Карраскаль и Ди Франко будут продавать билеты на матч
Хорхе Карраскаль / Фото ФК Карпаты

Игроки львовского клуба Хорхе Карраскаль и Франциско Ди Франко присоединятся к продаже билетов на матч 4-го тура УПЛ Карпаты – Заря.

Футболисты Карпат колумбиец Хорхе Карраскаль и аргентинец Франциско Ди Франко придут на встречу с болельщиками 9 августа в магазин атрибутики львовского клуба "Фанат", сообщает официальный сайт "зелено-белых".

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Болельщики "львов" смогут получить автографы, селфи, специальные подарки и приобрести билеты на матч с Зарей с рук легионеров Карпат. Начало встречи в 18:30.

Напомним, матч 4-го тура УПЛ Карпаты – Заря состоится 12 августа. Начало в 17:00.

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Украина4 тур

Карпаты - Заря: Воскресенье 12 августа 2018

Карпаты
до матча
3
дн
:
19
час
:
54
мин
Заря
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Карпаты Карпаты Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Франциско Ди Франко Франциско Ди Франко Карпаты - Заря
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