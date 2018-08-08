Карпати – Зоря: Карраскаль та Ді Франко продаватимуть квитки на матч

Гравці львівського клубу Хорхе Карраскаль та Франціско Ді Франко долучаться до продажу квитків на матч 4-го туру УПЛ Карпати – Зоря.

Футболісти Карпат колумбієць Хорхе Карраскаль та аргентинець Франціско Ді Франко прийдуть на зустріч із уболівальниками 9 серпня у магазин атрибутики львівського клубу "Фанат", повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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Вболівальники "левів" матимуть можливість отримати автографи, селфі, спеціальні подарунки, та придбати квитки на матч із Зорею з рук легіонерів Карпат. Початок зустрічі о 18:30.

Нагадаємо, матч 4-го туру УПЛ Карпати – Зоря відбудеться 12 серпня. Початок о 17:00.

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