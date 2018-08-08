toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ СЛАВІЯ ПРАГА - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Карпати – Зоря: Карраскаль та Ді Франко продаватимуть квитки на матч

20:40 219 Читать на русском
Карпати – Зоря: Карраскаль та Ді Франко продаватимуть квитки на матч
Хорхе Карраскаль / Фото ФК Карпати

Гравці львівського клубу Хорхе Карраскаль та Франціско Ді Франко долучаться до продажу квитків на матч 4-го туру УПЛ Карпати – Зоря.

Футболісти Карпат колумбієць Хорхе Карраскаль та аргентинець Франціско Ді Франко прийдуть на зустріч із уболівальниками 9 серпня у магазин атрибутики львівського клубу "Фанат", повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Карпати – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Вболівальники "левів" матимуть можливість отримати автографи, селфі, спеціальні подарунки, та придбати квитки на матч із Зорею з рук легіонерів Карпат. Початок зустрічі о 18:30.

Нагадаємо, матч 4-го туру УПЛ Карпати – Зоря відбудеться 12 серпня. Початок о 17:00.

"Карпати провалюють другі тайми – такого ніколи в житті не було". Суддям УПЛ закидають хабарі, а Зорі – піжонство

Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

Карпати
до матчу
3
дн
:
19
год
:
12
хв
Зоря
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Карпати Карпати Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Франціско Ді Франко Франціско Ді Франко Карпати - Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
12
хв
Маріуполь
20:00
Бордо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук