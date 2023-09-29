"Конечно, нам хотелось бы иметь больше очков в активе. Фактически четыре балла мы потеряли на ровном месте. Относительно самой игры, то моментами мы выглядели неплохо, но пока что целостной картины, которая бы сохранялась на протяжении 90 минут, еще нет.

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Заметно, что команда может добавлять, поэтому должны в этом аспекте работать. В Первой лиге играть непросто. Возможно, порой недостаток мастерства футболисты компенсируют полной самоотдачей. Особенно в матчах против Карпат. Мы являемся для них серьезным раздражителем.

Например, в Премьер-лиге более открытый футбол, команды играют на встречных курсах. В Первой лиге такого нет. Отмечу Эпицентр, с которым мы играли в хороший открытый футбол. Возможно, еще Агробизнес исповедует такие же принципы. Это те команды, которые стремятся играть в пас, не стоят всем составом за линией мяча, делают акцент на атаку. Но большинство наших оппонентов действует от обороны. Просто надо привыкнуть к этому", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, после 9-ти туров Карпаты лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 23 очка и опережают Ниву Бузова на 4 пункта.

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