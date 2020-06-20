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Карпаты – Олимпик: УПЛ официально подтвердила перенос матча

22:35 - Читати українською
Карпаты – Олимпик: УПЛ официально подтвердила перенос матча
Карпаты – Олимпик / фото: ФК Карпаты

Поединок 27-го тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком не произойдет в запланированную дату.

 

Украинская Премьер-лига официально подтвердила, что матч Карпаты – Олимпик не состоится 21 июня.

У двух игроков Олимпика обнаружен коронавирус – матч с Карпатами отменен

Отмечается, что поединок будет перенесен на другую дату, однако пока не известно, на какую именно.

Напомним, в Олимпик произошла вспышка коронавируса, тесты двух игроков дали положительный результат.

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