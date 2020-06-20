Карпаты – Олимпик: УПЛ официально подтвердила перенос матча

Поединок 27-го тура УПЛ между Карпатами и Олимпиком не произойдет в запланированную дату.

Украинская Премьер-лига официально подтвердила, что матч Карпаты – Олимпик не состоится 21 июня.

У двух игроков Олимпика обнаружен коронавирус – матч с Карпатами отменен

Отмечается, что поединок будет перенесен на другую дату, однако пока не известно, на какую именно.

Напомним, в Олимпик произошла вспышка коронавируса, тесты двух игроков дали положительный результат.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу