Карпати – Олімпік: УПЛ офіційно підтвердила перенесення матчу

Україна — 21:22 5869
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Шахтар достроково став чемпіоном України – вольова перемога над Олександрією в матчі з п'ятьма голами
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Ярмоленко повернувся на поле після травми – Вест Хем безвольно програв Вулверхемптону і може опуститися в зону вильотуАнглія — 21:21 1016
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Кравець забив свій перший гол після карантину і допоміг Кайсеріспору покинути останнє місцеТуреччина — 20:35 431
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Шахтар – Олександрія: онлайн-трансляція матчу УПЛ, в якому "гірники" можуть оформити дострокове чемпіонствоУкраїна — 19:25 4492
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Вест Хем – Вулверхемптон: Ярмоленко вперше у 2020 році потрапив до заявки на матч АПЛ – онлайн-трансляція поєдинкуАнглія — 19:20 5542