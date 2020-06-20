Карпати – Олімпік: УПЛ офіційно підтвердила перенесення матчу

Поєдинок 27-го туру УПЛ між Карпатами та Олімпіком не відбудеться в заплановану дату.

Українська Прем'єр-ліга офіційно підтвердила, що матч Карпати – Олімпік не відбудеться 21 червня.

У двох гравців Олімпіка виявлено коронавірус – матч з Карпатами скасований

Зазначається, що поєдинок буде перенесено на іншу дату, проте поки не відомо, на яку саме.

Нагадаємо, в Олімпіку відбувся спалах коронавірусу, тести двох гравців дали позитивний результат.

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