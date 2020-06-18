Карпаты – Олимпик: УПЛ намерена изменить дату и место проведения матча

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий разъяснил ситуацию с матчем 27-го тура УПЛ Карпаты – Олимпик.

"Планируем, что матч состоится. Сегодня решим точно, когда и где он будет. Вопрос на стадии обсуждения. Карпаты общаются с городом о проведении матча во Львове.

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Но, с учетом эпидемиологической ситуации в регионе, матч могут перенести в другой город. У Карпат резервный стадион в Луцке. Там ситуация для проведения матча более или менее нормальная. Также, возможно, перенесем матч на воскресенье", – цитирует Дикого Tribuna.

Ранее поединок был запланирован на 20 июня. Напомним, Карпаты еще не провели ни одного официального матча после карантина из-за наличия в команде больных на COVID-19.

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