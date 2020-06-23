Инфицированные коронавирусом игроки Олимпика прошли повторное тестирование – известны результаты

Генеральный директор Олимпика Алексей Антонов прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 в донецкой команде.

"Перед поездкой в ​​Луцк команда сдала тесты. По приезду начали приходить результаты, которые сообщили, что трое ребят имеют положительные тесты. Самое интересное, что после приезда в Киев все побежали в клинику делать новые тесты.

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И что мы получаем? Нам приходят негативные тесты трех футболистов. Когда мы общались, они говорили, что никаких симптомов нет, температуры и слабости нет. Не буду грешить на лабораторию, но не бывает так, что у людей идеальное здоровье, а они получают такие результаты. Сразу сказали провериться в любой другой лаборатории, нейтральной.

Мы позвонили в УАФ и нам посоветовали другую клинику, где мы уже в третий раз проведем анализы. Мы еще раз их проверим. Если все повторится, пойдем проверяться всей командой.

Мы пока ребятам запретили пересекаться и собираться на тренировку. Сказали им находиться дома. По итогам новых результатов мы или всей командой идем сдавать тесты снова и идем на карантин, или, если результат не повторяется, – готовимся к матчу с Ворсклой. Уверен, что матч в Полтаве состоится", – сказал Антонов в программе "Залишайся з футболом".

Напомним, из-за вспышки CОVID-19 в Олимпике, поединок 27-го тура УПЛ против Карпат был перенесен. Встреча с Ворсклой запланирована на 28 июня.

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