Карпаты в поединке 14-го тура второго по силе дивизиона принимают Металлист. Ссылку на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Карпаты – Металлист стартует в 12:00. Встреча состоится во Львове стадионе Украина. Где смотреть Карпаты – Металлист? Поединок будет транслировать YouTube-канал Карпат. Кроме того, посмотреть игру можно будет на YouTube-канале ПФЛ. Также смотреть поединок вживую можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

Карпаты в матче с двумя удалениями одолели Ниву Бузова в битве лидеров и увеличили отрыв на вершине Первой лиги

Напомним, Карпаты остаются единственной командой Первой лиги, которая не уступала в нынешнем сезоне. Перед очным противостоянием с харьковчанами подопечные Мирона Маркевича лидируют в турнирной таблице группы А, имея в своем активе 33 очка. Металлист – откровенный аутсайдер, который с 7-ю баллами замыкает группу. Их встреча в первом круге завершилась разгромной победой "львов" 3:0.

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