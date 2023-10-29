Карпати у поєдинку 14-го туру другого за силою дивізіону приймають Металіст. Посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Карпати – Металіст стартує о 12:00. Зустріч відбудеться у Львові стадіоні Україна. Де дивитися Карпати – Металіст? Поєдинок транслюватиме YouTube-канал Карпат. Окрім того, переглянути гру можна буде на YouTube-каналі ПФЛ. Також дивитися поєдинок наживо можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

Карпати у матчі з двома вилученнями здолали Ниву Бузова в битві лідерів і збільшили відрив на вершині Першої ліги

Нагадаємо, Карпати залишаються єдиною командою Першої ліги, яка не поступалася у нинішньому сезоні. Перед очним протистоянням з харків'янами підопічні Мирона Маркевича лідирують у турнірній таблиці групи А, маючи у своєму активі 33 очки. Металіст – відвертий аутсайдер, який з 7-ма балами замикає групу. Їхня зустріч у першому колі завершилась розгромною перемогою "левів" 3:0.

Перша ліга: Нива Бузова ще більше відстала від Карпат, Інгулець несподівано програв удруге поспіль