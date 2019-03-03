Карпаты – Львов: Бакалов прокомментировал победу своих подопечных

Главный тренер Львова Юрий Бакалов прокомментировал победу над Карпатами в матче 20 тура УПЛ.

"Об анализе игры еще рано говорить. Это дерби, встречались две команды из одного города и каждый хотел победить. Сегодня на поле была и острота, и напряжение, и эмоции – каждая команда гнула свою линию.

Карпаты – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

По моему мнению, решающим фактором в этом матче был характер. Я считаю, что наша команда проявила его немного больше. У нас была не простой неделя, после поражения от Черноморца, но мы плодотворно поработали над ошибками и сегодня достигли желаемого результата.

У нас был определенный план на игру. Не то, чтобы мы не бежали и не использовали моменты. По моему мнению, и в первом, и во втором тайме нам не хватало последнего паса. Где-то, возможно, мы спешили, где-то волновались, потому что некоторые игроки впервые участвовали в таком матче. Самое главное, что тот план, который мы выбрали, подействовал", – цитирует Бакалова официальный сайт Карпат.

Карпаты – Львов: курьезный автогол как символ невыразительной игры, серьезная пощечина "львам" от новоиспеченных соседей