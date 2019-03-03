Карпати – Львів: Бакалов прокоментував перемогу своїх підопічних

Головний тренер Львова Юрій Бакалов прокоментував перемогу над Карпатами в матчі 20 туру УПЛ.

"Про аналіз гри ще рано говорити. Це дербі, зустрічались дві команди з одного міста і кожен хотів перемогти. Сьогодні на полі була і гострота, і напруження, і емоції – кожна команда гнула свою лінію.

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На мою думку, вирішальним фактором у цьому матчі був характер. Я вважаю, що наша команда проявила його трішки більше. У нас був непростий тиждень після поразки від Чорноморця, але ми плідно попрацювали над помилками і сьогодні досягнули бажаного результату.

У нас був певний план на гру. Не те, щоб ми не бігли і не використовували моменти. На мою думку, і в першому, і в другому таймі нам не вистачало останнього пасу. Десь, можливо, ми поспішали, десь хвилювались, бо деякі гравці вперше брали учать в такому матчі. Найголовніше, що той план, який ми вибрали, подіяв", – цитує Бакалова офіційний сайт Карпат.

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