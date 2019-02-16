Карпаты – Кайрат – 1:1 – видео голов и обзор матча

Карпаты в контрольном матче сыграли вничью с Кайратом. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Карпаты – Кайрат – 1: 1

Голы: Слива, 71 – Эсеола, 51

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В первом тайме команды обменялись опасными моментами, но забить гол не сумели. Во втором тайме Эсеола реализовал выход один на один с Кучинским.

Впоследствии Слива сумел удачно сыграть на добивании и восстановить статус-кво. В результате – голевая ничья.