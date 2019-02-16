Карпаты – Кайрат – 1:1 – видео голов и обзор матча

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Сарагоса – Альбасете: Зозуля на границе между воином и героем, проклятие продолжается, а лидерство под угрозойИспания — 20:59 332
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Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – ДинамоЛига Европы — 15 фев 1313