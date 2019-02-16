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Карпати – Кайрат – 1:1 – відео голів та огляд матчу

16 лютого 22:17 260 Читать на русском
Карпати – Кайрат – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Карпати – Кайрат – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Карпати у контрольному матчі зіграли внічию з Кайратом. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Карпати – Кайрат – 1:1

Голи: Слива, 71 – Есеола, 51

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У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, але забити гол не зуміли. У другому таймі Есеола реалізував вихід один на один з Кучинським.

Згодом Слива зумів вдало зіграти на добиванні та відновити статус-кво. У результаті – гольова нічия.

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