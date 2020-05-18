Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил интересную статистику так называемых "легких побед".

Football Observatory проанализировала процент разгромных побед каждой команды 151 топ-дивизиона мира в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019-го. На основе собранной статистики сформировался рейтинг наиболее доминантных коллективов.

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Шахтер попал в топ-10 Европы по этому показателю. 32,9% матчей "горняки" выигрывают с разницей в три или более голов. Лишь 8 европейских команд чаще громят своих соперников. Среди них Барселона, ПСЖ и Аякс. Амстердамцы в первой тройке (37,4%), а возглавляет рейтинг Линкольн из Гибралтара – каждая вторая игра Ред Импс завершается разгромом.

В элитных чемпионатах чаще всего крупные победы оформляют гранды – ничего удивительного. Бросается в глаза разве что отсутствие в топе Ювентуса, которого обошли Наполи и Лацио.

И вообще в Серии А разгромы случаются реже, чем в других ведущих лигах. Что интересно, больше всего разгромов в Эстонии – 32,6% поединков завершаются с разницей в три+ мяча. На другом полюсе Косово – лишь 9,5% матчей. Украина комфортно посередине – 17,6%.

Лучший в украинской Премьер-лиге, конечно, Шахтер. Динамо на втором месте, завершая разгромами 24,5% матчей. Меньше всего крупных побед в активе Олимпика – 2,6%. Дончане попали в топ-15 Европы с другого конца рейтинга.

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