toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС БАВАРИЯ

Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах

21:23 65 Читати українською
Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах
Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам / ФК Шахтер

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил интересную статистику так называемых "легких побед".

Football Observatory проанализировала процент разгромных побед каждой команды 151 топ-дивизиона мира в период с 1 января 2015-го по 31 декабря 2019-го. На основе собранной статистики сформировался рейтинг наиболее доминантных коллективов.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ

Шахтер попал в топ-10 Европы по этому показателю. 32,9% матчей "горняки" выигрывают с разницей в три или более голов. Лишь 8 европейских команд чаще громят своих соперников. Среди них Барселона, ПСЖ и Аякс. Амстердамцы в первой тройке (37,4%), а возглавляет рейтинг Линкольн из Гибралтара – каждая вторая игра Ред Импс завершается разгромом.

В элитных чемпионатах чаще всего крупные победы оформляют гранды – ничего удивительного. Бросается в глаза разве что отсутствие в топе Ювентуса, которого обошли Наполи и Лацио.

И вообще в Серии А разгромы случаются реже, чем в других ведущих лигах. Что интересно, больше всего разгромов в Эстонии – 32,6% поединков завершаются с разницей в три+ мяча. На другом полюсе Косово – лишь 9,5% матчей. Украина комфортно посередине – 17,6%.

Лучший в украинской Премьер-лиге, конечно, Шахтер. Динамо на втором месте, завершая разгромами 24,5% матчей. Меньше всего крупных побед в активе Олимпика – 2,6%. Дончане попали в топ-15 Европы с другого конца рейтинга.

Александрия – самая "сухая" команда УПЛ, равенство Динамо и Шахтера, матчи Барселоны гарантируют голы на 97%

blog_ava
Самый красивый финал Лиги чемпионов: 127 тысяч зрителей, 10 голов, хет-трик и покер легендарных форвардов
12:40
361
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Барселона Барселона Аякс Аякс ПСЖ ПСЖ Олимпик Олимпик Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
22
час
:
32
мин
Герта
21:30
Унион Берлин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук