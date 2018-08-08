Кариус впервые сыграл на Энфилде после провала в финале ЛЧ – фанаты Ливерпуля устроили голкиперу невероятный прием

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус впервые вышел на поле Энфилда после неудачного финала Лиги чемпионов в Киеве.

Ливерпуль в товарищеском матче на Энфилде победил Торино со счетом 3:1. Голами в составе команды Клоппа отличились Вейналдум, Фирмино и Старридж.

Однако даже не это стало главным событием дня, и даже не дебют на Энфилде уже бывшего самого дорогого голкипера в истории футбола Алиссона. На 72-й минуте на поле вышел Лорис Кариус – антигерой финала Лиги чемпионов в Киеве Реал – Ливерпуль.

Касильяс поддержал Кариуса видео со своими фейлами – в списке пропущенный гол от Динамо

Несмотря на неудачную игру немецкого голкипера в том матче, фанаты устроили немцу настоящую овацию, почти доведя того до слез.

Напомним, после подписания Алиссона будущее Кариуса в Ливерпуле под вопросом – немецкий голкипер может покинуть клуб.