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Каріус вперше зіграв на Енфілді після провалу у фіналі ЛЧ – фанати Ліверпуля влаштували голкіперу неймовірний прийом

13:42 857 Читать на русском
Каріус вперше зіграв на Енфілді після провалу у фіналі ЛЧ – фанати Ліверпуля влаштували голкіперу неймовірний прийом
Лоріс Каріус / фото: ФК Ліверпуль

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус вперше вийшов на поле Енфілда після невдалого фіналу Ліги чемпіонів у Києві.

Ліверпуль у товариському матчі на Енфілді переміг Торіно з рахунком 3:1. Голами у складі команди Клоппа відзначились Вейналдум, Фірміно і Старрідж.

Проте навіть не це стало головною подією дня, і навіть не дебют на Енфілді вже колишнього найдорожчого голкіпера в історії футболу Аліссона. На 72-й хвилині на поле вийшов Лоріс Каріус – антигерой фіналу Ліги чемпіонів у Києві Реал – Ліверпуль.

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Попри невдалу гру німецького голкіпера в тому матчі фанати влаштували німцю справжню овацію, мало не довівши того до сліз.

Нагадаємо, після підписання Аліссона майбутнє Каріуса в Ліверпулі під питанням – німецький голкіпер може покинути клуб.

Теги
Англія Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль футбольні фанати Відеоновини
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