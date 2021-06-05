Донецкий клуб попрощался почти с десятком игроков.

Сразу 9 футболистов основы покинули Олимпик, сообщает официальный сайт донецкой команды.

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В частности, завершились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотька и Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло.

Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – в испанский Луго.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата Олимпик занял предпоследнюю, тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Клуб уже прошел аттестацию и получил право выступать в элите в следующем сезоне.

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