Каргбо и Бенито возвращаются в Динамо – Олимпик объявил о массовом уходе футболистов
Сразу 9 футболистов основы покинули Олимпик, сообщает официальный сайт донецкой команды.
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В частности, завершились контракты у голкипера Артема Кичака, защитников Ивана Зотька и Евгения Пасича, полузащитников Руслана Бабенко, Тараса Завийского и капитана команды Сергея Политыло.
Кроме того, подошли к концу арендные соглашения у Бенито, Ибрагима Каргбо и Ореста Лебеденко. Первые двое вернулись в расположение киевского Динамо, а украинец – в испанский Луго.
Напомним, по итогам прошлого чемпионата Олимпик занял предпоследнюю, тринадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ. Клуб уже прошел аттестацию и получил право выступать в элите в следующем сезоне.
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