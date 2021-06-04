Владислава Гельзина отстранили от футбольной деятельности на 5 лет + 5 условно. Несмотря на это, аттестат Олимпику на следующий сезон все же выдали, но вопрос функционирования клуба до сих пор открыт.

Гельзин не спешит праздновать получение аттестата УПЛ – вопрос сохранения Олимпика остается открытым

Подливает масла в огонь и сам функционер. "Пока окончательное решение еще не принято, мы еще рассуждаем. Возможно, какая-то ясность наступит до конца недели", – заявил Гельзин в комментарии Meta-ratings.

Напомним, прошлый сезон Олимпик завершил на предпоследней строчке УПЛ, опередив лишь Минай.

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