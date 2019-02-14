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Кардосо пушечным ударом с центра поля отличился голом – видео дня из Кубка Либертадорес

14 февраля 22:59 61 Читати українською
Кардосо пушечным ударом с центра поля отличился голом – видео дня из Кубка Либертадорес
Оскар Кардосо / Фото ФК Либертад

35-летний Оскар Кардосо доказывает, что есть еще порох в пороховницах.

Парагвайский Либертад уничтожил боливийский Стронгест в матче квалификации Кубка Либертадорес (5:1).

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Один из мячей забил легендарный форвад Оскар Кардосо. 35-летний нападающий Либертад выстрелил из центра поля, и попал точно "за шиворот" голкиперу Стронгеста.

Напомним, Кардосо известный своими выступлениями за Бенфику. По португальский гранд парагваец играл в течение 2007-2014 годов.

Теги
Мир Видеоновости Оскар Кардосо Оскар Кардосо Бенфика Бенфика Кубок Либертадорес Либертад Либертад
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