Кардосо пушечным ударом с центра поля отличился голом – видео дня из Кубка Либертадорес

35-летний Оскар Кардосо доказывает, что есть еще порох в пороховницах.

Парагвайский Либертад уничтожил боливийский Стронгест в матче квалификации Кубка Либертадорес (5:1).

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Один из мячей забил легендарный форвад Оскар Кардосо. 35-летний нападающий Либертад выстрелил из центра поля, и попал точно "за шиворот" голкиперу Стронгеста.

Напомним, Кардосо известный своими выступлениями за Бенфику. По португальский гранд парагваец играл в течение 2007-2014 годов.