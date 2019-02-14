Кардосо гарматним ударом з центра поля відзначився голом – відео дня з Кубка Лібертадорес

35-річний Оскар Кардосо доводить, що є ще порох в порохівницях.

Парагвайський Лібертад знищив болівійський Стронгест в матчі кваліфікації Кубка Лібертадорес (5:1).

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Один з м'ячів забив легендарний форвад Оскар Кардосо. 35-річний нападник Лібертада вистрілив з центра поля, та влучив точно "за комірець" голкіперу Стронгеста.

Нагадаємо, Кардосо відомий своїми виступами за Бенфіку. За португальський гранд парагваєць грав протягом 2007-2014 років.