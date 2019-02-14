toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Кардосо гарматним ударом з центра поля відзначився голом – відео дня з Кубка Лібертадорес

22:59 85 Читать на русском
Кардосо гарматним ударом з центра поля відзначився голом – відео дня з Кубка Лібертадорес
Оскар Кардосо / Фото ФК Лібертад

35-річний Оскар Кардосо доводить, що є ще порох в порохівницях.

Парагвайський Лібертад знищив болівійський Стронгест в матчі кваліфікації Кубка Лібертадорес (5:1).

Фантастичний гол з льоту "підірвав" стадіон Санкт-Паулі – відео дня з другої Бундесліги

Один з м'ячів забив легендарний форвад Оскар Кардосо. 35-річний нападник Лібертада вистрілив з центра поля, та влучив точно "за комірець" голкіперу Стронгеста.

Нагадаємо, Кардосо відомий своїми виступами за Бенфіку. За португальський гранд парагваєць грав протягом 2007-2014 років.

Теги
Відеоновини Стронгест Світ Оскар Кардосо Оскар Кардосо Бенфіка Бенфіка Кубок Лібертадорес Лібертад Лібертад
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
13
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук