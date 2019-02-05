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Фантастический гол с лету "взорвал" стадион Санкт-Паули – видео дня со второй Бундеслиги

17:02 55 Читати українською
Фантастический гол с лету "взорвал" стадион Санкт-Паули – видео дня со второй Бундеслиги
Радость Сами Алаги после гола / Фото ФК Санкт-Паули

Шедевры можно наблюдать не только во время матчей Баварии и Боруссии Д – это и доказал форвард Санкт-Паули Сами Алаги.

Со временем становится понятно, почему в немецком чемпионате всегда заполнены стадионы и это касается не только элитного дивизиона.

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В матче 20-го тура второй Бундеслиги Санкт-Паули – Унион Берлин болельщики стали свидетелями настоящего триллера, в котором сильнее оказались хозяева (3:2).

Украшением поединка стал гол форварда Санкт-Паули Сами Алаги, который из-за пределов штрафной с лету "разрядил пушку" точно в дальнюю девятку и заставил трибуны неистовствовать.

В текущем сезоне второй Бундеслиги Санкт-Паули занимает второе место и сохраняет неплохие шансы на выход в элитный дивизион.

Теги
Сами Алаги Сами Алаги Санкт-Паули Санкт-Паули Германия Бундеслига Видеоновости Унион Берлин Унион Берлин
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