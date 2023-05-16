Кардифф подал иск в коммерческий суд Нанта через своих французских адвокатов Оливье Луазона и Лор-Анн Монтиньи.

Как информирует L'Équipe, валлийский клуб требует 100 миллионов евро плюс проценты в качестве компенсации за "понесенные убытки".

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Кардифф также требует возмещения первой части суммы трансфера за Салу плюс проценты за "ущерб репутации", доводя общую сумму до 110 миллионов евро. Причём эта сумма может увеличиться, если Кардифф "будет вынужден оплатить другие трансферные платежи".

Валлийский клуб считает, что, основываясь на их анализе ожидаемых голов и ожидаемых очков, приход Салы в команду позволил бы ему набрать на 2 очка больше, необходимых для удержания клуба в Премьер-лиге как минимум еще на один сезон.

Также боссы валлийцев не были довольны агентом погибшего форварда Уилли Маккеем, чей сын Марк имел мандат на продажу Салы в Премьер-лигу.

L'Équipe связался с юристами Нанта, которые заверили журналистов в том, что иска Кардиффа будет отклонён. "Апелляции Кардиффа были отклонены повсюду, в какую бы инстанцию клуб не обращался. Но они решили продолжить этот фарс", – отметили адвокаты Нанта.

Судебное слушание состоится 22 июня.

Напомним, что в январе 2019-го Кардифф приобрел у Нанта нападающего Эмилиано Салу. Когда контракт уже был подписан, игрок погиб в авиакатастрофе по дороге из Франции в Англию.

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