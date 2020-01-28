Кардифф подал в суд на Нант из-за смерти Салы, – L'Equipe

Валлийский Кардифф подготовил иск в суд на французский Нант из-за трагической гибели форварда Эмилиано Салы.

Кардифф обвиняет французский Нант и его президента Вальдемара Кита в трагической смерти Эмилиано Салы, информирует L'Equipe. Валлийский клуб в своем иске подчеркивает ответственность посредника Вилли Маккея, который и организовывал трансфер Салы в клуб АПЛ.

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"Понятно, что посредники, прежде всего Вилли Маккей, активно участвовали во всех этапах трансфера Эмилиано Салы, когда они не имели лицензии спортивного агента. ФК Нант и его руководители также являются соучастниками преступления, намеренно обращаясь к службам посредников, зная, что это незаконно", – отмечает французский адвокат Антоан Вэй, который помогал в оформлении иска.

Напомним, Сала был приобретен Кардиффом прошлого сезона, когда команда выступала в английской Премьер-лиге. Форвард не успел сыграть за свой новый клуб ни одного матча, поскольку погиб в авиакатастрофе.

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