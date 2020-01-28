Кардіфф подав до суду на Нант через смерть Сали, – L'Equipe

Валлійський Кардіфф підготував позов до суду на французький Нант через трагічну загибель форварда Еміліано Сали.

Кардіфф звинувачує французький Нант та його президента Вальдемара Кіта у трагічній смерті Еміліано Сали, інформує L'Equipe. Валлійський клуб у своєму позові підкреслює відповідальність посередника Віллі Маккея, який і організовував трансфер Сали до клубу АПЛ.

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"Зрозуміло, що посередники, передусім Віллі Маккей, активно брали участь у всіх етапах трансферу Еміліано Сали, коли вони не мали ліцензії спортивного агента. ФК Нант та його керівники також є співучасниками злочину, навмисно звертаючись до служб посередників, знаючи, що це є незаконно", – зазначає французький адвокат Антоан Вей, який допомагав в оформленні позову.

Нагадаємо, Сала був придбаний Кардіффом минулого сезону, коли команда виступала в англійській Прем'єр-лізі. Форвард не встиг зіграти за свій новий клуб жодного матчу, оскільки загинув у авіакатастрофі.

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