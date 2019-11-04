Кардифф получит суровое наказание от ФИФА, если не заплатит Нанту за трансфер Салы

Серьезные санкции могут быть наложены на Кардифф, если в течение 45 дней он не компенсирует Нанту трансфер Эмилиано Салы.

В случае, если Кардифф не выплатит Нанту за переход в их клуб Эмилиана Салы востребованную сумму, ФИФА наложит на команду из Уэльса запрет на приобретение игроков на три ближайших трансферных окна. Времени для решения данного вопроса у валлийского клуба немного – всего 45 дней для того, чтобы выплатить французскому клубу 6 млн евро, сообщает BBC.

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Напомним, Сала был приобретен Кардиффом в прошлом сезоне, когда команда выступала в английской Премьер-лиге. Форвард не успел сыграть за свой новый клуб ни одного матча, поскольку погиб в авиакатастрофе.

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