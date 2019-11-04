toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАВАРИЯ

Кардифф получит суровое наказание от ФИФА, если не заплатит Нанту за трансфер Салы

14:54 49 Читати українською
Кардифф получит суровое наказание от ФИФА, если не заплатит Нанту за трансфер Салы
Эмилиано Сала / Фото из открытых источников

Серьезные санкции могут быть наложены на Кардифф, если в течение 45 дней он не компенсирует Нанту трансфер Эмилиано Салы.

В случае, если Кардифф не выплатит Нанту за переход в их клуб Эмилиана Салы востребованную сумму, ФИФА наложит на команду из Уэльса запрет на приобретение игроков на три ближайших трансферных окна. Времени для решения данного вопроса у валлийского клуба немного – всего 45 дней для того, чтобы выплатить французскому клубу 6 млн евро, сообщает BBC.

"Невозможно словами описать всю боль", – сестра Салы трогательно поздравила с Днем рождения погибшего игрока

Напомним, Сала был приобретен Кардиффом в прошлом сезоне, когда команда выступала в английской Премьер-лиге. Форвард не успел сыграть за свой новый клуб ни одного матча, поскольку погиб в авиакатастрофе.

Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака

blog_ava
Милевский призвал арбитра назначить пенальти, показав видео на телефоне – курьезный VAR по-белорусски
10:04
407
Теги
Англия Нант Нант Кардифф Кардифф ФИФА Эмилиано Сала Эмилиано Сала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
35
мин
СПАЛ
21:45
Сампдория
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук