Кардифф и Нант договорились об отсрочке первого платежа по трансферу Салы

Нант пошел навстречу Кардиффу, который ожидает результаты расследования относительно гибели Эмилиано Салы.

Кардифф и Нант договорились перенести на неделю дату выплаты первого транша в размере более 6,5 млн евро за переход аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает The Independent.

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Сначала валлийцы должны были выплатить эту сумму 20 февраля, но руководство Нанта пошло навстречу и согласилось на отсрочку платежа по просьбе Кардиффа, который ожидает результаты расследования гибели Салы.

Напомним, 28-летний Сала перешел в Кардифф из Нанта в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

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