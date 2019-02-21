Кардіфф і Нант домовилися про відтермінування першого платежу по трансферу Сали

Нант пішов назустріч Кардіффу, який очікує на результати розслідування стосовно загибелі Еміліано Сали.

Кардіфф та Нант домовилися перенести на тиждень дату виплати першого траншу в розмірі понад 6,5 млн євро за перехід аргентинського нападника Еміліано Сали, повідомляє The Independent.

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Спочатку валлійці повинні були виплатити цю суму 20 лютого, але керівництво Нанта пішло назустріч і погодилося на відмермінування платежу на прохання Кардіффа, який очікує результати розслідування загибелі Сали.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов у Кардіфф з Нанта в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота Девіда Ібботсона до сих пір не знайдено.

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