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Кардіфф і Нант домовилися про відтермінування першого платежу по трансферу Сали

11:14 250 Читать на русском
Кардіфф і Нант домовилися про відтермінування першого платежу по трансферу Сали
Еміліано Сала / Фото: соцмережі

Нант пішов назустріч Кардіффу, який очікує на результати розслідування стосовно загибелі Еміліано Сали.

Кардіфф та Нант домовилися перенести на тиждень дату виплати першого траншу в розмірі понад 6,5 млн євро за перехід аргентинського нападника Еміліано Сали, повідомляє The Independent.

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Спочатку валлійці повинні були виплатити цю суму 20 лютого, але керівництво Нанта пішло назустріч і погодилося на відмермінування платежу на прохання Кардіффа, який очікує результати розслідування загибелі Сали.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов у Кардіфф з Нанта в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота Девіда Ібботсона до сих пір не знайдено.

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Теги
Кардіфф Кардіфф Франція Трансфери Еміліано Сала Еміліано Сала Нант Нант
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