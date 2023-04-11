Столичный гранд пройдет летний обряд "очистки". Проститься могут с рядом футболистов.

Стало известно, что летом Динамо простится с Денисом Бойко, контракт которого завершается летом. Такая же участь ждет еще Александра Караваева и Бенито. С ними соглашения, вероятнее всего, тоже не будут продолжать, сообщает Динамо Киев Inside.

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Кроме этого источник уверяет, что летом нескольких игроков (25+ лет), у которых солидная зарплата и не лучшая результативность, поставят перед непростым выбором – существенно урезать заработок или уйти из команды. Руководство клуба хочет в дальнейшем брать курс на омоложение.

Напомним, Динамо сейчас идет четвертым в турнирной таблице УПЛ, уступая лидирующему Шахтеру на 7 зачетных пунктов.

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