Караваев сравнил команду из Узбекистана с Динамо

Капитан Зари Александр Караваев поделился впечатлениями от победы луганчан над Локомотивом из Ташкента (1:0).

"В первом тайме мы не использовали много моментов, поэтому после перерыва очень хотелось довести дело до победы. Когда в игре многое получается, то и желание показать себя гораздо больше.

Заря минимально победила Локомотив Ташкент

Какая команда УПЛ похожа по стилю на Локомотив? Скажу, что в действиях Локомотива есть определенное сходство с Динамо. Они неплохо держали мяч и хорошо выбегали в контратаки, прессинговали. Мне понравилось, что соперник сам играл в футбол и давал это делать другим.

Первый матч в 2019 году против Динамо? Две недели пролетят быстро. Даже перед игрой с Локомотивом тренеры напоминали, что через спарринги мы готовимся к официальным матчам, и прежде всего – к поединку с Динамо, поскольку это наш первый соперник в чемпионате", – цитирует Караваева Команда№1.

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