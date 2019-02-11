Караваєв порівняв команду з Узбекистану з Динамо

Капітан Зорі Олександр Караваєв поділився враженнями від перемоги луганців над Локомотивом з Ташкента (1:0).

"У першому таймі ми не використали багато моментів, тому після перерви дуже хотілося довести справу до перемоги. Коли в грі багато чого виходить, то й бажання показати себе набагато більше.

Зоря мінімально перемогла Локомотив Ташкент

Яка команда УПЛ схожа за стилем на Локомотив? Скажу, що в діях Локомотива є певна схожість з Динамо. Вони непогано тримали м'яч і добре вибігали в контратаки, пресингували. Мені сподобалося, що суперник сам грав у футбол і давав це робити іншим.

Перший матч у 2019 році проти Динамо? Два тижні пролетять швидко. Навіть перед грою з Локомотивом тренери нагадували, що через спаринги ми готуємося до офіційних матчів, і перш за все – до поєдинку з Динамо, оскільки це наш перший суперник у чемпіонаті", – цитує Караваєва Команда№1.

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