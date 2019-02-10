Динамовец забил бомба-гол в Венгрии – невероятный подъем, восхищение СМИ и ожидание встречи с Ребровым и Ко

Павел Лукьянчук отличился дебютным забитым мячом в Кишварде, за которую играет на правах аренды из киевского Динамо. Ведущие венгерские СМИ отметили удар 22-летнего украинского защитника.

Лукьянчук помог Кишварде (наиболее украинской команде за границей во всем мире) неожиданно разгромить Дебрецен, который борется за выход в Лигу Европы и потерял из-за этого поражения 3-е место. В свою очередь команда, за которую, кроме Павла, выступают Антон Кравченко, Роман Карасюк, Богдан Мельник и Виктор Гей, поднялась из зоны вылета. В текущем сезоне чемпионата Венгрии здесь также играли Артем Милевский, Антон Шиндер и Темур Парцвания, но они покинули коллектив. В заявке также числятся Андрей Черепко и Михаил Ряшко.

"Ребров на хорошем счету в Ференцвароше, а Милевскому много бегать не надо", – защитник Кишварды Лукьянчук

"Боже мой, какой гол невероятной правой ногой", – описывает взятие ворот арендованного динамовца телеканал M4Sport. Nemzeti Sport характеризует мощный удар украинца как удивительный бомба-гол: "Наверное, самый красивый гол тура".

Лукьянчук забил дебютный гол за Кишварду – смотрите видео

Если оценивать последние 5 туров, в которых скромный венгерский клуб выдал невиданную доселе для себя серию без поражений, то именно команда украинцев возглавляет турнирную таблицу. Более того, Кишварда еще и успела за это время пробиться в 1/8 финала Кубка Венгрии, где встретится против лидера и главного претендента на чемпионство – Ференцвароша, который тренирует Сергей Ребров, а играют там также наши Игорь Харатин и Иван Петряк.

Интересно, что последнее поражение "красно-белые" потерпели именно от "Фради" еще 24-го ноября (0:2 на выезде). А уже 20-го и 26-го февраля Ребров проэкзаменует Лукьянчука и компанию в битвах за четвертьфинал Кубка.

Отметим, что Павел на позиции правого защитника выигрывает конкуренцию у земляка Мельника. Игрок, который летом вернется в Динамо, пропустил несколько последних матчей из-за удаления в единственной игре, которую Кишварда не выиграла за 5 туров. Все же 4 последние встречи, где Лукьянчук мог выйти, он начинал в стартовом составе.

Главный тренер Ласло Дайка доверяет молодому украинцу. С именем наставника связывают впечатляющий подъем Кишварды. Экс-хавбек испанского Лас-Пальмаса и сборной Венгрии, не отличавшийся особыми успехами на тренерском поприще, внезапно начал демонстрировать результаты по чемпионскому графику. Если до нынешнего успешного и беспроигрышного периода было лишь 2 победы и 3 ничьи за 15 матчей (9 баллов), то сейчас 13 очков и 4 триумфа за 5 туров.

Так, 3 соперника – конкуренты в борьбе за выживание, но другие жертвы украинцев и Ко, МТК и Дебрецен, уже являются серьезными борцами за еврокубки. Последний даже прервал с Кишвардой свою беспроигрышную серию, которая длилась 4 матча в чемпионате и 1 в Кубке. И, если смотреть на форму соперников за 5 последних матчей, то им противостояли 3, 4, 5, 7 и 12 команды Венгрии за этот промежуток.

Напоследок добавим, что в тамошнем элитном дивизионе в сезоне 2018/19 было зафиксировано в общем 18 легионеров из Украины (26 – во всех дивизионах). Больше, что логично, представляют только Венгрию – 218. А вот по забитым мячам вклад наших поскромнее (7 голов), чем у тех же 16-и сербов (23), 6-и бразильцев (10), 4-х грузин (9), 10-и хорватов (8) или одного итальянца Ланцафаме (8). По сравнению с предыдущим сезоном количество украинцев в чемпионате Венгрии выросло в 4,5 раза, а еще в 2014-15 годах здесь не было ни одного нашего земляка.