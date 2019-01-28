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Караваев рассказал, как спасал тонущего человека

28 января 15:13 158 Читати українською
Караваев рассказал, как спасал тонущего человека
Александр Караваев / Фото: соцсети

Капитан Зари Александр Караваев рассказал о наиболее рискованном случае в жизни.

"Самый рискованный случай в жизни? Когда прыгнул спасать человека в воду.

"Работал парикмахером – порезал ухо жене генерала". Экс-форвард Динамо и Шахтера сменил множество профессий – история дня

Запомнил этот момент, человека я знал, он умел плавать. Прыгали с моста в реку, у него свело ногу, подплыл к нему. У него началась паника, он начал и меня топить, но я смог с ним выплыть", – рассказал футболист в программе "Трендец".

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Заря Заря Александр Караваев Александр Караваев
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