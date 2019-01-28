Караваев рассказал, как спасал тонущего человека

Капитан Зари Александр Караваев рассказал о наиболее рискованном случае в жизни.

"Самый рискованный случай в жизни? Когда прыгнул спасать человека в воду.

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Запомнил этот момент, человека я знал, он умел плавать. Прыгали с моста в реку, у него свело ногу, подплыл к нему. У него началась паника, он начал и меня топить, но я смог с ним выплыть", – рассказал футболист в программе "Трендец".

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