Караваєв розповів, як рятував чоловіка, який тонув

Капітан Зорі Олександр Караваєв розповів про найбільш ризикований випадок у житті.

"Найризикованіший випадок у житті? Коли стрибнув рятувати людину в воду.

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Запам'ятав цей момент, чоловіка я знав, він вмів плавати. Стрибали з моста в річку, у нього звело ногу, підплив до нього. У нього почалася паніка, він почав і мене топити, але я зміг з ним виплисти", – розповів футболіст у програмі "Трендец".

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