Караваев признался, почему не смог закрепиться в Фенербахче

Полузащитник "бело-синих" Александр Караваев рассказал об опыте выступлений в турецкой Суперлиге.

"Хотел попробовать себя в сильном клубе. Фенербахче стремился выкупить мой контракт, но в итоге все сложилось иначе. Это был большой риск, но кто не рискует, потом ничего не получает.

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Я попробовал. Я не ехал туда, чтобы отбыть номер полгода и поехать обратно. Пытался доказать все на поле. Насколько я понимаю, когда аренда подходила к концу, на меня уже не рассчитывали, так как понимали, что ее не продлить, а мой договор не выкупить. Понимал, на что шел. Получил опыт и нашел положительные моменты. В будущем в такую ​​аренду никогда не пойду", – сказал Караваев в эфире программы DynamOnline на YouTube-странице Динамо.

Напомним, игрок сборной Украины защищал цвета Фенербахче с января по июнь 2017 года. Однако, закрепиться в составе турецкого гранда ему не удалось и он вернулся в чемпионат Украины.

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